Jordi van Ek over 'realistische' keuze: "Dit is het tweede seizoen dat ik minder speel"

Jordi, waarom heb je de keuze gemaakt om naar Bon Boys over te stappen?

Van Ek: ,,De laatste wedstrijden heb ik een basisplaats, maar dit is het tweede seizoen op rij dat ik minder speel. Ik word binnenkort 28 en de jonge jongens spelen meer. Dan moet je realistisch zijn. Als je op zondagen van 10.00 tot 20.00 weg bent voor een uitwedstrijd en niet speelt, dan wordt het minder leuk. Bovendien ga ik binnenkort een huis bouwen in Haaksbergen en worden andere dingen belangrijker. Ik ken alle jongens van Bon Boys goed en ik heb bij SVZW met trainer Berthil ter Avest samengewerkt. Dus dit was geen moeilijke keuze.”

Je hebt met HSC’21 en SVZW altijd op hoog niveau gespeeld. Je gaat nu waarschijnlijk spelen in de tweede klasse. Dat is geen probleem voor jou?

,,. Absoluut niet. Als Bon Boys in de vierde klasse had gespeeld, dan had ik het niet gedaan, maar de club is goed bezig. Er zit veel potentie in de groep en in oefenwedstrijden doen ze het goed tegen eersteklassers.”