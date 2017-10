Juventa'12 moet opnieuw beginnen

Compliment

Juventa'12 heeft een goed seizoen achter de rug, waarin het zevende werd in de derde klasse A. Dat viel meerdere clubs op en Juventa betaalde een hoge prijs voor de prima prestaties. Hoger spelende amateurclubs roofden het elftal van trainer Niek Woesthuis in meerdere linies leeg, waarbij buurman SVZW en Luctor et Emergo de hongerigste jagers bleken. De trainer zag het gebeuren, maar wist dat er niets aan te houden was. "De vijf basisspelers die zijn vertrokken, spelen nu allemaal bij eerste- of tweedeklassers. Je kunt het als Juventa ook als compliment zien dat ze nu op een hoger niveau spelen."

Realiteit

De Wierdense vereniging vulde de selectie aan met drie spelers van BZSV en enkele jeugdspelers. "We hebben een heel jonge ploeg. De nieuwe jongens kunnen prima voetballen en ze kunnen ook meekomen, maar ze hebben nog niet de exceptionele kwaliteiten die de vertrokken spelers wel hebben. Dat is de realiteit", weet Woesthuis.

De 7-2 nederlaag tegen Suryoye kwam voor Woesthuis niet helemaal als een verrassing. "Als je ziet hoeveel ervaring en kwaliteit zij hebben... En dan deden Marco Aydin en Christian Cicek nog niet eens mee vanaf de aftrap. Daar kunnen wij niet tegenaan. Suryoye gaat zeker bovenin meedoen."

Onervaren

Het opvallende was dat Juventa een prima eerste half uur speelde, waarin het de stand op 0-0 hield en twee grote kansen kreeg. Tien minuten later was het echter 0-4, waarbij Diego van der Weide alle vier goals maakte voor Suryoye. "Dan zie je hoe jong en onervaren de ploeg is. We gaven de wedstrijd in tien minuten volledig uit handen, en dat door individuele fouten."