Juventa’12 uiteindelijk toch de beste: ‘Kampioenschap van de hele vereniging’

Juventa’12 maakte tegen Heracles met name in de eerste helft een gespannen indruk. „De gemiddelde leeftijd van de ploeg ligt rond de 21 jaar. We hebben de afgelopen week wel geprobeerd zoveel mogelijk randzaken bij de groep weg te halen en benadrukt om rustig te blijven”, sprak Kocks. ,,Na een half uur gingen we ons meer aan het strijdplan houden en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we de wedstrijd konden winnen.” Tien minuten voor tijd zorgde Thomas Tijhuis voor de ontlading door de 1-0 te scoren. In de nerveuze slotfase bleef Juventa’12 overeind. ,,Het was overleven, maar dat hebben we goed gedaan.”