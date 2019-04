Kabir Sabotic maakte een stap terug en dat blijkt niet voor niets

De ambitieuze Sabotic draait er niet omheen. De geboren Montenegrijn had 'niet het goede gevoel' toen hij in de beloften van Jong De Graafschap speelde. Hij besloot een stapje terug te doen naar 'zijn' FC Winterswijk. ,,Maar mijn doel was om niet langer dan een seizoen terug te keren. Ik wilde het plezier terugvinden en weer laten zien wat ik kon. Mezelf in the picture spelen", aldus Sabotic. Hij kwam op 4-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland.