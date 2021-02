Kalender: bekijk de speeldagen voor het nieuwe seizoen amateurvoetbal

ATC’65 schorst hoofdtrai­ner De Vos na rel rond voetbal­school

6 februari HENGELO - ATC’65 heeft hoofdtrainer Roy de Vos voorlopig geschorst. Aanleiding is de situatie rond de voetbalschool PFA en het samengaan met Achilles Enschede. De Vos is oprichter en eigenaar van de commerciële voetbalschool. ATC is een fel tegenstander van die samenwerking en nam eerder deze week al een jurist in de armen.