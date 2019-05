Kampioen Borne hoopt op derby tegen NEO

ZONDAG 4ABORNE - Niet KOSC, RSC of Delden, maar Borne greep zondagmiddag de titel in de vierde klasse A. Routinier Danny van Laar hoopt nu dat de derby tegen NEO weer terugkeert.

Hoeveel assists hij dit seizoen op zijn naam heeft staan, durft hij niet te zeggen. "Maar heel wat", zegt Danny van Laar (31) deze zondag met een kampioensmedaille om zijn nek en een biertje in zijn hand, na de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Almelo (3-1).

Hoekschop

Het duel is, gelukkig voor de thuisploeg, geen moment spannend. Borne komt al snel op 1-0 en wie anders dan Van Laar verzorgt de assist bij de 2-0. Uit een hoekschop geeft hij de bal strak, laag voor op Sven Pieterson, die de bal in het strafschopgebied beheerst binnenschiet. "Daarmee was het wel gespeeld", zegt Van Laar.

Hij blijft met zijn ploeg koel op de laatste speeldag en troeft zowel RSC als KOSC af in de titelstrijd. "Aan het begin van het seizoen had ik alle vertrouwen in het kampioenschap, maar toen we tegen KOSC hadden gespeeld was is er niet meer zo zeker van. KOSC is veruit de beste ploeg, maar wij zijn het beste team."

Danny van Laar: ''KOSC is veruit de beste ploeg, maar wij zijn het beste team.''

NEO

Nadat Borne in 2014 degradeerde en vijf seizoenen lang in de vierde klasse acteerde, mag het volgend seizoen weer aantreden in de derde klasse. Van Laar hoopt dat zijn ploeg dan onder meer de derby speelt tegen NEO. "Eilermark is kampioen, nu nog hopen dat NEO niet promoveert via de nacompetitie. Want wij zien heel graag de derby terug keren. Voor ons zal de eerste prioriteit handhaving zijn, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Eerst gaan we volop feest vieren.”

