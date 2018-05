Kampioen ON keert na twee jaar terug in tweede klasse

ALMELO - Met een 2-1 zege op Hellendoorn heeft ON de titel opgeëist in de derde klasse D van het zaterdagvoetbal. Daarmee keren de Almeloërs na twee jaar afwezigheid weer terug in de tweede klasse.

Twee wedstrijden voor het einde lukte het ON om de titel te pakken, nadat de ploeg al het gehele seizoen daar naar op weg was. Met achttien overwinningen en slechts twee nederlagen in 24 duels valt er op het kampioenschap ook niets af te dingen.

Het zag er tegen Hellendoorn aanvankelijk niet naar uit dat er in Almelo feest gevierd zou kunnen worden. De bezoekers kwamen na twee minuten op voorsprong, door een eigen doelpunt van Schonis. Toen aanvoerder Ruud Hondebrink een minuut later gelijk maakte, leek ON alsnog op koers naar de titel.

Na een uur was het Dennis Voorhuis die ON op titelkoers bracht met de 2-1. Tijdens de wedstrijd was al duidelijk dat concurrent Bergentheim met 5-2 had verloren van Wilhelminaschool. Omdat er in Almelo geen verandering meer kwam in de stand, kon het promotiefeest losbarsten.