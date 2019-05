Kampioenschap is opeens ver weg voor RSC Rossum

RSC zal zich moeten oprichten na de afknapper zondag tegen Zenderen Vooruit. De voetbalploeg van verdediger Bram Nijhuis zag de titelkans fors slinken na de verrassende 1-0 thuisnederlaag. Borne en Delden zijn nu de grootste gegadigden voor het kampioenschap in de vierde klasse A. Zij hebben respectievelijk drie en twee punten meer dan RSC, dat op de derde plek staat. "Nu moeten we eerst zondag maar eens zien te winnen bij UD Weerselo. Want we willen de nacompetitie natuurlijk wel halen. Het zou heel zuur zijn als we overal naast grijpen", zegt de 25-jarige inwoner van Oldenzaal.