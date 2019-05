Kampioensfeest is nabij in Neede dankzij de toevallige komst van Celebi

Mehmet Celebi is als het ware komen aanwaaien in Neede. Tot vorig jaar woonde de aanvallende middenvelder nog in Den Haag. Maar toen hij in april een bezoek bracht aan zijn broer in de Achterhoek, raakte alles in stroomversnelling. "We zaten in de tuin en ik hoorde gejuich. Het sportpark van Neede ligt achter zijn tuin. Ik heb toen op de site van Neede gezocht naar het telefoonnummer van de trainer (Stijn Kistemaker, red.) en gevraagd of ik eens mee mocht trainen. Dat beviel gelijk goed", zegt Celebi.