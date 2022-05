Kans op een prijs voor Sparta Enschede flink geslonken: ‘Teleurstelling was groot’

ENSCHEDE - Sparta Enschede koesterde de laatste jaren volop ambitie in de tweede klasse. Dit seizoen haalde de club wat druk van de ketel door uit te spreken meer op jeugd en groei te focussen. Dat kostte wat tijd, maar toch was er de laatste weken al een flinke opmars. Nu is echter door drie duels zonder winst de top drie plots weer uit beeld. Sparta kan zomaar overal naast grijpen. Zou dat een ramp zijn? Trainer Joost du Gardijn blikt terug en kijkt vooruit.

Een onverwachte nederlaag in het inhaalduel van afgelopen dinsdag tegen de nummer voorlaatst ASC’62. Hoe hard was die klap?

„Dat kwam wel even binnen. Zeker omdat we daarvoor ook twee keer niet wonnen. Tegen koploper Quick’20 is dat absoluut geen schande. Daarna kwam Vroomshoopse Boys, een taaie ploeg waartegen een gelijkspel eveneens geen ramp is. Maar ja, ASC… als je ambities hebt in deze klasse, moet je daar toch echt van winnen. De teleurstelling was groot. Het was gewoon een hele lastige pot, uit verloren we ook al van ze. Zij leveren heel veel strijd en fysieke kracht, zijn dominant in luchtduels. We liepen tegen een muur aan en vonden de ruimtes niet.”

Nog vijf duels voor de boeg nu. Kijk eens in je glazen bol?

„Nou ja, die nederlaag tegen ASC was wel cruciaal. Plek vier lijkt nu het hoogst haalbare. Het gat met nummer drie Be Quick’28, waar we zaterdag tegen spelen, is vier punten. De top drie verliest nauwelijks, maar onze kansen op de nacompetitie zijn zeker nog niet volledig bekeken. Als Be Quick de periode pakt, zouden wij als nummer vier ook een periodetitel krijgen. Maar geen prijs betekent zeker geen ramp.”

Het is nu Bevrijdingsdag, de jongens hebben vrijaf om een festival te pakken?

„Nee. We staan nu op het punt van een gezamenlijk ontbijt. Daarna gaan we trainen. De animo is groot. Lang niet alle clubs doen dit op een dag als vandaag. Het is tekenend voor de sfeer in de groep nu. Die is heel positief. En jong en oud door elkaar, alles zit ertussen. Als je dan zo’n Daan Akkerman ziet… over zijn leeftijd hoeven we het niet meer te hebben. 250 duels en meer dan honderd goals in het eerste. En dan zie ik daarnaast een 16-jarige jongen als Lars Bult, die dinsdag in de basis startte. Daar kan ik wel van genieten.”