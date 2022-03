Karnebeek, Karnebeek en Karnebeek: Hoeve Vooruit heeft eigen ‘K3-verdediging’

In hun oranje-zwarte wedstrijdtenue poseren ze, op het hoofdveld van Hoeve Vooruit, voor de foto. Toeval of niet: de drie poseren precies in dezelfde opstelling zoals ze ook tijdens wedstrijden op het veld staan. Linksback Demi op links, daarnaast linker centrale verdediger Niels en uiterst rechts van hen staat rechter centrale verdediger Sjoerd. Vorige week stond de familie Karnebeek voor het eerst in deze opstelling. Met succes, want concurrent Diepenheim werd met 7-1 verslagen. Het was voor Hoeve pas de eerste driepunter van het seizoen.