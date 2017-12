Keeper Jesse Looman wil promoveren met EMOS

Hij is pas 22 jaar oud, toch staat doelman Jesse Looman al bijna vier jaar onder de lat bij het eerste van EMOS. Looman is een vaste waarde en belangrijk voor zijn ploeg. Zo stopte hij dit seizoen in de wedstrijd tegen Bentelo een strafschop bij een 0-0 stand en won EMOS vervolgens met 2-0 om daarna de eerste periodetitel binnen te slepen. Ook hield Looman afgelopen zondag voor de derde week op rij de nul, het was zelfs de vijfde 'clean sheet' van het seizoen. "Het gaat lekker, maar het is echt niet zo dat ik elke week volop aan het werk word gezet", verklaart Looman. "Onze verdediging staat als een huis. We geven weinig kansen weg."

Bescheiden

Een bescheiden reactie van de doelman, die behalve op zondag ook op zaterdag actief is voor zijn club. "Met onze buurman Achilles hebben we dit seizoen een A-elftal op de been weten te houden. Daar zitten zowel spelers van EMOS als van Achilles in en die samenwerking gaat goed. Dat elftal begeleid ik dit seizoen, samen met mijn vader. Het is leuk om zo betrokken te zijn bij de vereniging. Ik ben een jaartje weggeweest naar de A1 van BWO, maar EMOS is mijn club."

Promotie

EMOS staat na negen speelrondes nog altijd aan kop, maar deelt deze koppositie wel met WVV'34. GFC volgt daarna nog op vier punten afstand, met een wedstrijd minder gespeeld. De overige teams hebben al een flinke achterstand. "Het kampioenschap? Nee, daar zijn wij nog niet mee bezig. Natuurlijk willen we promoveren en ik denk ook dat we dat dit seizoen moeten doen. We spelen nog tegen GFC en WVV voor de winterstop. Na die wedstrijden weten we ongeveer waar we staan."

Sfeer

Volgens Looman is zijn ploeg al een stuk verder dan vorig seizoen. "We zijn veel meer een team", aldus de sluitpost. "Ik denk ook dat dat deels met de nieuwe trainer (Clemens Zwijnenberg, red.) te maken heeft. Het is mooi dat hij onlangs verlengd heeft. De sfeer is een stuk beter. Niet meer dat gescheld en gevloek op elkaar bij trainingen en wedstrijden. Het is allemaal veel positiever."

EMOS kreeg afgelopen zomer versterking van Stein Exterkate (HSC'21). Hij is de nieuwe spits van de ploeg, routinier Maikel van Loon is naar achteren geschoven. "Stein is een aanwinst, alleen levert hij als spits voorlopig meer assists dan doelpunten, ha ha."