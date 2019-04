Keeperswissel Quick’20 pakt goed uit: ‘Maar hele team speelde goed’

Volendam begon sterk en kreeg meerdere kansen, maar telkens stond Bakker in de weg. In de tweede helft had Quick’20 een sterke fase. ‘‘Maar omdat zij bovenaan staan, zijn ze in de slotfase meer risico gaan nemen’’, zag Paus. Desondanks bleef zijn ploeg overeind. ‘‘De jongens hebben hard gewerkt en met veel discipline gespeeld. Ik ben tevreden met het resultaat, zeker tegen de koploper. Maar ook ben ik blij dat we voor het eerst dit seizoen de nul hebben gehouden.’’