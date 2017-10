Kelder Sportclub Markelo staat vol bier na losschieten koppeling

Iemand was bezig met het verwisselen van een biertank. Hierna schoot een koppeling los, waardoor hij doorweekt van het bier naar buiten kwam. Supporters en spelers van Markelo waren op dat moment de overwinning op SV Hector (3-2) aan het vieren, maar hier kwam snel een eind aan omdat het bier op is.

''Volgens mij is het feest voortgezet in een kroeg in Markelo'', vertelt Jelle Renes, voorzitter Markelo. ''We zijn net begonnen met bier wegpompen. Ik denk dat we nog wel een uurtje bezig zijn met de tien centimeter.''