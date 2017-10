Kerkdorpenderby DSVD - Saasveldia terug van weggeweest

Twee aloude bekenden hadden elkaar in competitieverband jaren achtereen niet gezien. In het seizoen 2003-2004 stond deze kerkdorpenderby voor het laatst op de rol. Daarna kwamen beide clubs in een andere competitie uit. DSVD speelde doorgaans een treetje hoger. De club uit Deurningen was zelfs nog even tweedeklasser, maar moet dit seizoen opnieuw proberen het hoofd boven water te houden in de derde klasse. Voor Saasveldia is dit niveau nieuw. De club van trainer Herman Hegeman debuteert in deze competitie.

Afgetekende zege

De eerste ontmoeting leverde een afgetekende 4-1 zege op voor DSVD. Beide clubs hadden besloten op zaterdagavond te gaan spelen. Meer zaterdagavondwedstrijden liggen in het verschiet. De clubs hopen daarbij op meer toeschouwers. Aan publieke belangstelling was op sportpark 't Hoge Vonder met 300 toeschouwers geen gebrek. En dat was best opmerkelijk. De regen kwam immers met bakken uit de lucht.

Op het kletsnatte veld hield DSVD zich het beste staande. De formatie van trainer Niki Leferink kwam tien minuten voor de rust op 1-0 door een vrije trap van Paul Eshuis. Met die voorsprong ging de thuisploeg de rust in. Na de pauze was Saasveldia onmachtig om het tij te keren. Met de ingebrachte Mark-Jan Fledderus (ex-Heracles) kreeg de thuisploeg nog een kwaliteitsinjectie. DSVD breidde de voorsprong gestaag uit en hoefde niet bevreesd te zijn dat de spanning terug zou keren. Daarvoor was het verweer van Saasveldia te flets.

De bezoekers traden in Deurningen met een gehavend elftal aan. Maar captain Robin Rikkert van Saasveldia weet de nederlaag niet aan het ontbreken van meerdere vaste krachten.

"Deze wedstrijd hebben we na de rust op basis van werklust verloren. Na de tweede treffer werd DSVD gevaarlijker in de counter. Daardoor ontstonden ook de tegendoelpunten", zei Rikkert.

De aanvoerder had lange tijd het gevoel dat er in Deurningen iets te halen viel. "In de eerste helft heeft DSVD geen kans gecreëerd. Wij ook niet trouwens, maar door een vrije trap kwamen we op achterstand. In deze wedstrijd was elke kans raak. Dat is een verschil tussen dit seizoen en de vierde klasse", zegt Rikkert.

DSVD heeft veel meer ervaring op dit niveau. Voor de thuisploeg was het echter pas de eerste zege van dit seizoen. Aanvoerder Paul Eshuis hoopt met DSVD uit de gevarenzone te blijven.

"Ik denk dat dit de klasse is waarin we thuishoren. Een doelstelling hebben we niet uitgesproken", zegt Eshuis, die zag dat de tactische aanpassing na de pauze het gewenste effect sorteerde. Trainer Leferink koos in de tweede helft voor een 4-4-2 systeem. "In de counter werden we gevaarlijker."