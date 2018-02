Kick van het scoren: Boshove naar de top

Mark Boshove maakte zaterdag de eerste en de laatste goal voor derdeklasser Kloosterhaar, maar daar tussenin scoorde Mariënberg liefst zes keer. André Plaggenmars van de gasten maakte vier van de zes doelpunten en bracht daarmee zijn totaalscore op negen. Nog niet zo veel als Boshove, want de aanvaller vond in totaal al achttien keer het net. Hij was de afgelopen vier wedstrijden telkens trefzeker voor zijn ploeg. Desondanks pakte Kloosterhaar in die vier wedstrijden slechts 3 punten.