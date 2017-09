Kick van het scoren: de eerste hattricks staan genoteerd!

Zo maakte Jouri Mensink drie goals namens SDC'12 bij de wedstrijd tegen WSV (4-5) en was Sil van Benthem met drie doelpunten belangrijk voor RSC Rossum bij Borne (2-5). Op zaterdag was het Rick Battels van Sportlust Glanerbrug die driemaal trefzeker was. Hij maakte drie van de vier goals tegen PW (4-0 winst). In het bekertoernooi was Battels ook al vier keer trefzeker. Is hij dit seizoen een van de kanshebbers voor de topscorerstitel? We zullen zien.