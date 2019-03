Kick van het scoren: De Vries op prijzenjacht

Met Eilermark is De Vries nog in de race voor meerdere prijzen: een periodetitel en het kampioenschap. Eilermark heeft in de derde klasse A al een voorsprong van zeven punten. Het lijkt met nog acht duels te gaan niet meer mis te kunnen gaan. De Vries kan volgende week al zijn persoonlijke eerste prijs van het seizoen pakken, als maandwinnaar in het topscorersklassent. Uiteraard zet De Vries hoger in en wil hij de eindzege. Ook daarvoor is hij op de goede weg.