Kick van het scoren: Frank Smit van DETO rukt op

UD was zondag vrij vanwege het oneven aantal teams in de competitie. Sam Hesselink van PH had goede hoop om in elk geval op gelijke hoogte te komen met Imming, maar hij kwam tegen Lemele net een doelpunt tekort om naast de lijstaanvoerder te komen. Volgende week krijgt Hesselink een herkansing. Dan staat er een inhaalduel gepland bij Rijssen Vooruit. UD is dan opnieuw vrij.