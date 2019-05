Kick van het scoren: persoonlijk succes voor Pim Ratering

Pim Ratering kwam in het seizoen 2016/2017 nog op 21 treffers in de competitie. De pas 21-jarige goaltjesdief is al jarenlang een belangrijke kracht bij de fusieclub. Voor het winnen van de topscorerstitel lijkt Ratering tekort te komen. Yannik de Vries, die net als achtervolgers Ronald te Morsche en Maxim van Straaten niet in actie kwam, staat nog altijd bovenaan.