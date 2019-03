Kind van de club is trainer van Kloosterhaar: ‘Mooie uitdaging en een grote eer'

Voordat Erik Drenthen (35) trainer werd van Kloosterhaar, twijfelde hij wel even. Hij is een kind van de voetbalclub en speelde tot drie jaar geleden als spits in het eerste. "Het had ook niet goed uit kunnen pakken. Je moet wel weten waar je instapt, want vorig jaar eindigde de ploeg net boven de degradatiestreep. Vandaar dat ik ook de mening van een aantal spelers met wie ik nog heb samengespeeld heb gevraagd. Er was geen belemmering om het te doen en eerlijk gezegd vond ik het ook een mooie uitdaging, een grote eer en een goede stap in mijn carrière."