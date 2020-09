Klassiekers in de kelder: deze wedstrijden mag u niet missen

TVC’28 - Stevo, SVVN - DES, De Esch - Quick’20: zomaar wat prachtige derby’s die dit seizoen op het programma staan in het amateurvoetbal. Maar ja, vanwege de beperkte capaciteit is het lastig om ‘zomaar’ een derby te bezoeken. Op het laagste niveau is het meestal rustig langs de kant. Een aantal klassiekers uit de kelder.

27 september

Langeveen - Manderveen

Vaste klanten in de kelder van het zondagvoetbal. En dan ook nog eens in het rechterrijtje. Ze raken er niet van in paniek in Langeveen en Manderveen, drinken er geen biertje minder op. Nadeel van de vijfde klasse: het aantal reiskilometers. De laatste jaren verdwenen meer en meer clubs uit de kelder van het zondagvoetbal, anno 2020 is de competitie een mix van Twentse en Achterhoekse teams. Misschien toch maar een keer proberen te promoveren…? Met ‘linkerrijtje en uitzicht houden op een periodetitel’ is de doelstelling van Langeveen in ieder geval ambitieus.

3 oktober

SV Rijssen - SC Rijssen

Een klassieker kun je SV Rijssen - SC Rijssen eigenlijk nog niet noemen, fusieclub SV Rijssen bestaat namelijk pas een jaar. De enige krachtmeting tot nu toe was wel meteen een doelpuntrijke. SV Rijssen won vorig seizoen met 4-2 bij de plaatsgenoot. Verder was het, los van corona, voor beide ploeg een jaar om snel te vergeten. SV Rijssen haalde acht punten in zestien duels, SC Rijssen welgeteld eentje…

21 november

Daarlerveen - Daarle

Daarlerveen wil heel graag omhoog en was de laatste twee jaar ook heel dicht bij promotie, maar voetbalt nog steeds op het laagste (zaterdag)niveau. Kampioen worden/promoveren is makkelijker gezegd dan gedaan, het aantal gegadigden is riant. Daarle hoort niet in dat rijtje. ‘Ontwikkelen van spelers en spelsysteem’ stond in deze krant bij de doelstelling voor dit seizoen. Zaterdag 21 november is voor Daarle een mooi moment om te zien waar de ploeg staat.

Volledig scherm SV Rijssen - SC Rijssen staat sinds vorig seizoen op het programma. © Orange Pictures

Op zaterdag én zondag tegen elkaar

Het is de laatste jaren dringen voor een plekje in de kelder van het zaterdagvoetbal. Steeds meer clubs stappen volledig over van zondag naar zaterdag of beginnen, naast het standaardteam op zondag, met een extra standaardteam op zaterdag. Opvallend: ATC’65 - Achilles’12 is komend seizoen een stadsderby die zowel op zaterdag (vierde klasse F) als zondag (tweede klasse J) wordt gespeeld. De zaterdagteams treffen elkaar op 24 oktober bij Achilles, de zondagteams moeten wachten tot het nieuwe jaar (17 januari, ook bij Achilles).