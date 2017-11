Knap punt voor Twenthe Goor

De Twenthe-spelers trainen niet anders dan vorig seizoen en nog steeds vertelt de trainer alleen de opstelling tijdens de wedstrijdbespreking. Maar de roodhemden uit Goor hebben de goede vorm in het tweede gedeelte van het afgelopen seizoen, waarin bijna nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse werd afgedwongen, niet kunnen doortrekken. De Gorenaren staan twaalfde met zes punten uit zeven wedstrijden, terwijl de doelstelling top vijf met periodetitel is.

Aanvoerder Mark Nijland weet hoe het kan dat het niet loopt. "Soms ontbreekt de wil om te winnen. Daarnaast hebben we vier afwezigen door blessures of studie in het buitenland, waardoor we voetballend vermogen op vooral het middenveld missen en de lange bal spelen. Dit is niet ons spel."

Peter Horselenberg, gisteren vervanger van trainer Michiel Mensink, vult zijn captain aan: "Het nieuwe middenveld moet op elkaar ingespeeld raken en dat duurt even. In de derde klasse is daar geen tijd voor."

Volgens spelers Jasper Groothuis en Robin Gerritsen heeft het ook met geluk te maken. Groothuis: "Kansen die er vorig seizoen wel in vlogen, vliegen er nu niet in." Gerritsen knikt instemmend.

De vier mannen vinden het niet nodig om de doelstelling aan te passen. "Als iedereen fit is, kunnen we bovenin de derde klasse meedraaien", zegt Groothuis overtuigend.

Hands

De wedstrijd tussen Twenthe en de lijstaanvoerder was verdeeld over twee dagen. Ruim een maand geleden werd de ontmoeting bij een 1-2 stand na 30 minuten gestaakt, omdat de scheidsrechter geblesseerd was geraakt. De KNVB had geen vervanger klaarstaan en beide verenigingen wilden geen clubscheidsrechter van elkaar.

Diezelfde arbiter leidde gisteren het restant van de confrontatie, die begon met waar het vorige duel mee geëindigd was: een ingooi. Het eerste bedrijf duurde logischerwijs een kwartier. Helios had vooral de bal, scoorde maar het was buitenspel. Twenthe kon hier niks tegenoverstellen. Hoe anders was dit in de tweede helft. De thuisploeg won duels, liet de bal makkelijk rondgaan en creëerde kansen. Onder andere een kopbal van Nijland viel op de lat.

Na tien minuten in de tweede helft liet Helios zich meer gelden. Zo belandde een bal op de paal en kwam Björn Groot Hulze in een één-op-één situatie met de keeper Bas Zweers. De goalie kwam buiten de zestien en Groot Hulze schoot de bal tegen zijn handen. Hierdoor moest Zweers het veld met een rode kaart verlaten.