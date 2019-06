Knappe handhaving voor DETO, Quick'20 (zat.) promoveert naar tweede klasse

BARNEVELD/HELLENDOORN – DETO blijft actief in de hoofdklasse. De ploeg uit Vriezenveen versloeg zaterdagmiddag Sliedrecht na verlenging met 3-1 en handhaafde zich zo op knappe wijze. De zaterdagselectie van Quick’20 bewerkstelligde in Hellendoorn promotie naar de tweede klasse. De ploeg van Tim Engbers versloeg Rouveen met 3-1.

DETO en Sliedrecht kregen beiden een goede kans in de openingsfase, maar het was Sliedrecht dat de score opende. Chris Boom maakte na een kwartier spelen de 1-0 voor de nummer 2 van de eerste klasse C. DETO richtte zich snel op na deze treffer en kwam na een ruim half uur spelen op gelijke hoogte.

Kevin Peppels maakte overtuigend af na goed voorbereidend werk van Kevin Amen. Tien minuten later kreeg DETO een uitgelezen kans om op voorsprong te komen via de strafschopstip, maar Coplan Soumaoro miste.

DETO kwam na rust bijna alsnog op voorsprong, maar Joost Exterkate raakte de paal. Tien minuten later deed Kai Wesselink namens DETO hetzelfde. De ploeg van trainer Jos van der Veen bleef grote kansen creëren, maar de bal wilde er maar niet in voor DETO, waardoor de wedstrijd een verlenging van dertig minuten kreeg. In de slotminuut van de reguliere speeltijd ontving Sliedrecht in de persoon van Akram Chentouf nog een rode kaart.

Verlenging

Via Muhammed Kaya en Soumaoro waren er in de verlenging ook kansen voor DETO, maar scoren bleef het euvel voor de Vriezenveense ploeg. De derde kans was echter wel raak. Lesley Nahrwold schoot een kleine tien minuten voor tijd knap raak. Vlak voor tijd besliste Aman het duel door de 3-1 te maken.

DETO – Sliedrecht 2-1(1-1). n.v.

14. Boom 0-1, 32. Peppels 1-1, 102. Nahrwold 2-1, 117. Aman 3-1.

DETO: Van Zaltbommel, Nijhuis (105. Bernasco), Fleer, Kram, Wesselink, Kaya, Soumaoro, Nahrwold (113. Bramer), Aman, Exterkate (88. Nijhof), Peppels.

Rood: Chentouf (Sliedrecht/ 90e min.)

Promotie voor Quick'20 (zat.)

Quick’20 kende een geweldig begin van de wedstrijd. Binnen tien minuten stonden de Oldenzalers al op voorsprong. Boyd Roord, het broertje van Oranje-international Jill Roord, maakte de openingstreffer na een geweldige blunder van de doelman van Rouveen.

Kopgoal

Rouveen creëerde ook kansen om te scoren, maar doelman Bjorn Lansink behoedde Quick voor een achterstand. Het was zelfs Quick’20 dat de score na een half uur spelen verdubbelde. Dylan Rickhoff kopte goed binnen na een fraaie aanval.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Dylan Rickhoff kopt Quick'20 op 2-0. © Orange Pictures/Ron Jonker

Beslissing

Rouveen, dat dit seizoen tweede werd in de derde klasse C, zette na rust aan, maar het kwam niet dichterbij. Sterker nog, Quick’20 besliste het duel een kwartiertje voor tijd. Lars Spit maakte de 3-0 na een knappe solo. Een minuut later scoorde Rouveen echter de 3-1 via Dylan Bisschop. De ploeg was zelfs nog dicht bij de 3-2, maar die viel niet meer, waardoor het feest bij Quick'20 kon losbarsten. De ploeg keert door de zege na twee jaar terug in de tweede klasse.

Rouveen – Quick’20 1-3 (0-2).

6. Roord 0-1, 29. Rickhoff 0-2, 77. Spit 0-3, 78. Bisschop 1-3,

Quick'20: Lansink, Kienhuis, Braam, Boitelle, Rickhoff, Winkelhuis, Ketelaar, Engin, Van Goethem, Roord, Groenewold.