KNVB: ‘1 op de 5 amateurclubs dieper in financiële problemen omdat salarissen trainers niet worden vergoed’

,,Naar schatting ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland loopt ten onrechte hun NOW 3.0 compensatie mis", stelt de voetbalbond. ,,Het gaat om 600 tot 700 verenigingen die een of meerdere trainers in loondienst hebben. De misgelopen vergoeding bedraagt gemiddeld 3.500 euro per vereniging, een extra en onnodige financiële strop in een tijd dat het water bij veel verenigingen al aan de lippen staat als gevolg van de coronabeperkingen.”