KNVB evalueert het vele amateurvoetbal op feestdagen

In februari maakte de KNVB de speelkalender voor komend seizoen bekend. Voor 2018/2019 is er wederom gekozen voor de nieuwe speeldagenkalender. ,,Dat betekent dat er bijvoorbeeld weer bekerwedstrijden in het weekend worden gespeeld en dat er vaker gevoetbald zal worden op feestdagen. In principe zal komend seizoen in lijn zijn met dit seizoen waarbij er in het Pinksterweekend ‘gewoon’ op zondag gespeeld wordt. Het is nog te vroeg om te zeggen of hier direct veranderingen uit voortvloeien. Feedback van clubs is altijd welkom en dit zullen we meenemen in onze evaluatie na dit seizoen", zegt de KNVB.