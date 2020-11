KNVB hoopt competities amateurvoetbal uit te kunnen spelen en op herstart in januari

In januari beginnen, langer doorgaan en de competities volledig uitspelen, dat is waar de KNVB op hoopt in het amateurvoetbal. De competities liggen sinds oktober stil vanwege het coronavirus.

In jan

‘Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021’, laat de bond weten. ‘In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden.’

De KNVB beslist half december of het scenario van uitspelen ook daadwerkelijk haalbaar is. ‘Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.’

Vol aan de bak

Mochten de competities daadwerkelijk kunnen worden uitgespeeld, dan moeten de clubs hoe dan ook vol aan de bak. Behalve langer doorspelen komt er ongetwijfeld ook een dubbel programma met Pasen en volgen er meerdere doordeweekse ronden. De meeste competities in het district oost tellen veertien teams, elke ploeg speelt 26 wedstrijden. In het gunstigste geval heeft een ploeg uit het district oost tot nu toe vier competitiewedstrijden afgewerkt. De teams uit de landelijke klassen staan op maximaal zes, maar die competities bestaan ook uit achttien ploegen in plaats van zestien en hebben ook een iets andere speelkalender. Er zijn ook tal van ploegen die pas twee keer in actie kwamen.

Volledig scherm De huidige standen in de regio. © Robin Campmans