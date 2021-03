KNVB komt met routekaart Regio Cup: poules op gelijkwaardige sterkte

Vanuit het amateurvoetbal klonk de laatste tijd kritiek, omdat de clubs graag meer informatie wilden over de opzet van de Regio Cup. Hoewel niemand weet wanneer er weer gevoetbald kan worden, waren teams in afwachting van de uitwerking van het plan al toernooien en wedstrijden met elkaar aan het regelen. De KNVB heeft daar nu op gereageerd door met meer informatie te komen. Alle clubs doen automatisch mee aan de Regio Cup, maar ze krijgen wel de gelegenheid tot 19 maart om zich af te melden.

Gelijkwaardige tegenstanders

Het is de bedoeling dat de clubs regionaal en op sterkte worden ingedeeld in poules van 4 of 6 ploegen. Zaterdag- en zondagclubs kunnen net als in het bekertoernooi aan elkaar worden gekoppeld. Een begindatum is afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet. De KNVB hoopt in elk geval tot eind juni te kunnen voetballen.