KNVB maakt aanstaande vrijdag de indeling voor de Regiocup bekend

Van promotie of degradatie is geen sprake bij de Regiocup, het is eigenlijk een oefencompetitie. Ploegen worden op sterkte ingedeeld in poules van 4 of 6 teams. De Regiocup is een alternatief voor het gestaakte seizoen. De KNVB meldde in eerste instantie dat ‘uiterlijk 9 april de indeling bekend zou worden’. Dat gebeurde wel bij de jeugdteams, de senioren moeten wachten tot 16 april.