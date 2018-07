KNVB onderzoekt competitiemodel amateurs B-categorie

De KNVB Noord en Oost is bezig met een onderzoek naar competitieopzet voor wedstrijden in de B-categorie. Reden daartoe zijn de vele verplaatste en afgezegde wedstrijden en teruggetrokken team en de daaruit voorkomende ergernis bij wedstrijdsecretarissen, bestuursleden en met name de spelers zelf.

Uit de data-analyse blijkt dat het aantal teams in de B-categorie afneemt. In Oost nam het aantal teams in vijf seizoenen met ruim 9% af ten opzichte van seizoen 2013/2014. Daarnaast stijgt het aantal niet opkomers en ook het aantal teams dat zich voor of gedurende het seizoen terugtrekt.

De gemiddelde leeftijd van de teams wordt hoger naarmate men in een lagere klasse speelt. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd op zondag hoger dan op zaterdag. De gemiddelde leeftijd in de 4e klasse zaterdag Oost is men gemiddeld 27,6 jaar oud in de reserve 4e klasse zaterdag. Dit loopt op naar 33,1 in de reserve 7e klasse zondag.

Een team in de B-categorie gebruikt daarnaast per seizoen gemiddeld 30,8 (Oost) verschillende spelers. Tot slot blijkt dat de gemiddelde leeftijd van teams dat zich terugtrekt over het algemeen lager ligt dan de gemiddelde leeftijd van de teams.

Gesprekken bestuurders & spelers

Volgens bestuurders is de mentaliteit van de voetballers het grootste probleem. Spelers kiezen sneller voor een andere activiteit dan voetbal. Bestuurders denken dat minder wedstrijden, eventueel geen bekerwedstrijden, een langere winterstop en het vrij houden van de vakanties (herfst/voorjaar/meivakantie) een aantal problemen oplost en beter aansluit bij de wensen van de voetballer. Ze steken ook de hand in eigen boezem en geven aan dat (bijna) elke vereniging zich wel eens schuldig maakt aan verplaatsen van een wedstrijd of niet opkomen. Ze vinden dat ze zelf ook beter moeten kijken of ze wel een team in kunnen schrijven in de competitie. Van de KNVB verwachten de clubs dat die strenger optreedt richting clubs/teams die niet opkomen of te vaak verplaatsen.

Een bron van irritatie voor de spelers zijn de clubscheidsrechters en grensrechters. De spelers geven de huidige competitie het rapportcijfer 6,5 uit 10. Voor de spelers is een gelijkwaardige tegenstander het belangrijkste element voor een goede competitie, gevolgd door reisafstand en fair play (van zowel de tegenstander als partijdige scheidsrechters).