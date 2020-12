KNVB pakt betalingen aan spelers in het amateurvoetbal aan: dit worden de nieuwe regels

Sponsoren

Clubs kunnen bij de KNVB nog steeds geregistreerde contracten afsluiten om spelers een financiële vergoeding te kunnen bieden. „De nieuwe regelgeving verbiedt echter verenigingen om spelers voor deelname aan wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging gelieerde stichting. Zo blijven alleen amateurspelers over die géén vergoeding ontvangen, behalve een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.”

Handhaving?

Spelers wel of niet betalen zorgt al jaren voor gespreksstof in het amateurvoetbal, hoe kom je er als bond achter of clubs de nieuwe regels naleven? „De handhaving gaat steekproefsgewijs plaatsvinden, op basis van high trust, high penalty. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal vijf wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.”