KNVB reageert op kritiek nacompetitie: 'Tweede wedstrijd vaak overbodig'

Drie uitwedstrijden

Ook Danny van Laar van vierdeklasser Borne deed onlangs via Twitter al zijn beklag over de nieuwe opzet: ''De finale niet op neutraal terrein? Zo oneerlijk!'' De middenvelder gaf destijds aan dat sommige clubs zelfs nul keer thuis zouden spelen in de nacompetitie en anderen juist drie keer. NEO was uiteindelijk een van de clubs die alle wedstrijden in de nacompetitie op een ander veld moest afwerken. De reden? De plek op de ranglijst. In de derde klasse A had Suryoye bijvoorbeeld het thuisvoordeel, omdat de Enschedeërs als tweede eindigden. NEO werd derde en speelde daardoor vaker uit.