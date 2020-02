KNVB start Onder 23-competitie voor amateurclubs

Enschedese voetbal­club SVV’91 per direct uit de competitie

7 februari ENSCHEDE - De Enschedese voetbalvereniging SVV ’91 heeft besloten per direct te stoppen met het eerste elftal op zondag. De club, uitkomend in de vijfde klasse A, kwam eerder dit seizoen negatief in het nieuws nadat de wedstrijd tegen DTC’07 werd gestaakt.