KNVB: ‘Streven om competities amateurvoetbal helemaal uit te laten spelen’

‘Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekeinde geen dubbel programma ingepland worden’, zo staat onder meer in de brief. Wel is al duidelijk dat er, mocht er weer gevoetbald worden, er doordeweekse speelrondes komen. ‘Het streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen. Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.’