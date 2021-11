KNVB waarschuwt clubs vanwege matige controle: ‘Voorkom nieuwe maatregelen’

„Uit cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet”, schrijft Van der Zee in een brief aan de clubs. „Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. Als we ingrijpendere maatregelen voor onze sector willen voorkomen, is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij een sportclub mogelijk te houden.”

Voldoende mankracht

Sinds twee weken mogen voetballers en bezoekers alleen in de kleedkamers en kantines met een QR-code. Daar bovenop is de maatregel gekomen dat er ook geen publiek meer bij de wedstrijden mag. „We begrijpen dat het naleven van de huidige maatregelen voor uitdagingen kan zorgen”, aldus Van der Zee. „Een van de grootste uitdagingen blijkt het organiseren van voldoende mankracht. Wat kan je in dit geval doen? Huur extra controleurs in als daar budget voor is. De gemeente kan meedenken en zo mogelijk ondersteunen bij de controle en handhaving van de coronamaatregelen. Tracht de negatieve sfeer rond de controle eens om te draaien en pak een sfeer van goed gastheer/-vrouwschap. Als we er samen voor zorgen dat we controleren, houden we onze sportkantines open en sport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.”