KNVB wil dat avondklok uur later ingaat: ‘Sporten en bewegen noodzakelijk voor de gezondheid en weerstand’

ZEIST (ANP) - De KNVB hoopt dat de avondklok een uur later ingaat dan nu gepland. Volgens de voetbalbond is het voor veel mensen niet te doen om nog te sporten als ze al om 20.30 uur thuis moeten zijn. De KNVB doet een oproep aan fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD), Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) om daar donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer voor te pleiten.

„Wij kunnen uiteraard niet inschatten of een avondklok noodzakelijk is”, aldus de KNVB. „Wel weten we 100 procent zeker dat sporten en bewegen noodzakelijk zijn voor de gezondheid en weerstand. Sporten in de buitenlucht is bovendien verantwoord. Amateursporters en vrijwilligers moeten overdag werken of naar school. Daarna kunnen zij pas aan hun gezondheid werken. Met een avondklok die om 20.30 uur ingaat, worden die mogelijkheden nu nóg verder ingeperkt. Dit heeft dus (ook) nadelige gezondheidsconsequenties voor een grote groep mensen. Dat mag niet te lang gaan duren.”

Profvoetbal in de avonduren

De KNVB liet verder weten dat er nog geen besluit is genomen of de wedstrijden in het betaalde voetbal de komende weken ook in de avonduren gespeeld worden. Het ministerie van VWS liet weten dat het aan de werkgever is om te bepalen of het strikt noodzakelijk is om ‘s avonds op pad te gaan. Dat zijn de clubs of de overkoepelende bonden in het geval van de topcompetities.

„We willen het debat in de Tweede Kamer van donderdag afwachten voordat we daar iets over zeggen”, aldus een woordvoerder van de KNVB. Aanvankelijk stond het debat woensdag gepland maar op verzoek van D66 en ChristenUnie is dat een dag uitgesteld. Ze willen zich goed voorbereiden.

Veel wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn op vrijdag en zaterdag nog bezig na 20.30 uur, het tijdstip waarop de avondklok ingaat. Ook is er volgende week een midweeks programma.