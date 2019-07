KNVB wisselt twee clubs in de beker: nieuwe tegenstander voor vijf regionale teams

Voorzitter De Zweef: ‘Systeem opleidings­ver­goe­ding amateur­voet­bal deugt niet’

10:50 ENSCHEDE - Het neemt jaarlijks een hoop ruimte in beslag in de krant: de mutaties in het amateurvoetbal. Spelers die van club A naar B gaan. Soms om sportief een stap te maken, soms financieel, soms allebei, soms vanwege een andere reden.