KNVB zet streep door Regiocup: seizoen amateurvoetbal definitief voorbij

De Regiocup was door de KNVB in het leven geroepen als alternatief voor het afgebroken seizoen vanwege de coronamaatregelen. Teams zouden, zodra het weer mocht, in pouleverband tegen clubs uit de buurt (vriendschappelijk) wedstrijden spelen.

„Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi”, laat de KNVB weten. „Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet per team trainen. Dit mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval kan de Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over.”