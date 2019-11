Kok twee jaar langer trainer Den Ham

Topscorers amateur­voet­bal: nieuwe koploper

10:44 ENSCHEDE - Het was een mooi weekeinde voor De Lutte, maar nog extra mooi voor Lucas Vreijsen. Met zijn vier treffers tegen Langeveen had de spits een groot aandeel in de 5-0 zege van zijn ploeg. Zelf pakte hij de koppositie in de topscorerslijst.