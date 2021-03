Komend seizoen een trainersduo bij VV Oldenzaal

Mete Soygül langer bij Rigters­bleek

3 februari ENSCHEDE - Mete Soygül is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Rigtersbleek. Soygül is sinds het seizoen 2019-2020 coach van het eerste elftal van ‘De Bleek’. De ploeg kwam toen nog uit op zondag, in de eerste klasse. Dit seizoen werd de overstap gemaakt naar de zaterdag. Daardoor komt de ploeg nu uit in de laagste klasse van het zaterdagvoetbal: de vierde klasse.