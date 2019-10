Komt dat zien! Bijzondere affiches in het amateurvoetbal

ENSCHEDE - De kop is er af in het amateurvoetbal. De ene club kent een heerlijk begin van de competitie, de ander wacht nog op het eerste succes. Wat is er komend weekeinde allemaal te beleven? Een greep uit het programma.

Zaterdag 12 oktober

Goes – Excelsior’31 (15.00 uur)

Oké, gezien de reisafstand is ‘komt dat zien’ is nou niet meteen van toepassing op Goes – Excelsior’31. Een enkeltje Rijssen – Goes: 256 kilometer… Maar toch is het Zeeuwse weekje voor de derdedivisionist wel noemenswaardig. De bus vertrekt zaterdag om 10.00 uur en zal laat in avond terugkeren. Goes staat voorlaatste, Excelsior is de nummer 12 van de derde divisie. Als je dan toch zo’n eind moet reizen, dan kun je maar beter ook drie punten pakken. Een week later speelt Excelsior tegen de andere Zeeuwse club in de competitie: Hoek. Eén groot voordeel, die wedstrijd is thuis.

Volledig scherm Excelsior’31 moet zaterdag al vroeg op pad voor het uitduel in Zeeland tegen Goes. © Orange Pictures

Vierde klasse F

Achilles’12 – Juliana’32 (16.30u)

Het is nog een beetje wennen, al die ‘nieuwe’ clubs in het amateurvoetbal. Achilles’12 is een van de (vele) verenigingen die, naast een eerste team op zondag, sinds dit seizoen ook met een eerste op zaterdag voetballen. En dus is er ook een nieuwe Hengelose stadsderby. Achilles en Tubantia haalden beide drie punten uit de eerste drie duels. De koploper in de vierde klasse F? Tubantia. De andere club uit Hengelo die ook sinds dit seizoen beschikt over een zaterdag-1. Alvast voor de agenda: volgende week speelt Achilles’12 uit tegen Tubantia. En weer een week later is het Tubantia – Juliana’32.

Volledig scherm Quick’20 speelt zaterdagavond al tegen Alphense Boys. © Orange Pictures

Hoofdklasse A

Quick’20 – Alphense Boys (18.00u)

Quick’20 bestaat zaterdag precies 99 jaar! Op de verjaardag van de club is er meer dan genoeg te beleven. Zaterdag om 15.00 uur speelt Quick-zaterdag thuis tegen PH, om 18.00 uur trapt het zondagteam af tegen Alphense Boys. Na de degradatie uit de derde divisie heeft Quick het in de hoofdklasse zeker niet makkelijk, de ploeg staat twaalfde na zes wedstrijden. Tegenstander Alphense Boys is de nummer elf met hetzelfde aantal punten (zes), maar een duel minder gespeeld.

Volledig scherm TVC’28 kent een sterk begin van de competitie. De ploeg is nog zonder nederlaag. © Reinier van Willigen