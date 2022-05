Komt dat zien! Dinsdag en donderdag volle bak amateurvoetbal

ENSCHEDE - De weersomstandigheden deze week zijn ideaal om een potje amateurvoetbal te kijken. En de keuze is reuze met dinsdag in het district een volledige speelronde uit het zaterdagvoetbal en op donderdag nagenoeg volle bak in het zondagvoetbal.

Dinsdag 10 mei is in de derde klasse D onder meer de topper tussen Hellendoorn (derde) en koploper ON. Hellendoorn won zaterdag thuis nog de derby van De Zweef en hoopt dinsdag opnieuw op succes op het eigen veld. ON staat zes punten voor met nog vijf duels voor de boeg.

Ook dinsdag in 4G een topper. Rigtersbleek verloor nog niet en is hard op weg naar de titel. Wel wacht er een interessante krachtmeting. Barbaros, de nummer drie van de ranglijst, komt op bezoek in Enschede.

Donderdag 12 mei zijn er eveneens volop prachtige affiches. Wat te denken van De Tukkers - WVV’34 in 3A? Koploper De Tukkers heeft, ondanks de nederlaag zondag bij RSC, nog altijd de beste papieren voor het kampioenschap. Maar nummer twee WVV kan bij een overwinning donderdag de achterstand verkleinen tot twee punten.

Ook een wedstrijd om naar uit te kijken in 4A donderdag. In Almelo ontvangt La Première Fleringen. Het is ongekend spannend bovenin deze klasse. Koploper Vasse heeft net zo veel punten als La Première, maar een beter doelsaldo. Fleringen is de nummer drie en moet winnen om nog te mogen blijven dromen van de hoofdprijs.

Programma dinsdag 10-5 (wedstrijden beginnen 19.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Eerste klasse D: DTS’35 - SVZW, SVI - DOS’37 (20.00u).

Tweede klasse H: Hulzense Boys - De Esch, Den Ham - Be Quick’28, Be Quick Z. - PH, Quick’20 - WVF (20.00u), Enter Vooruit - Vroomshoopse Boys (20.00u).

Derde klasse D: Bruchterveld - DES, De Zweef - Kloosterhaar, AJC’96 - Hardenberg’85, Bergentheim - Wilhelminaschool, Hellendoorn - ON, Mariënberg - ASV’57.

Vierde klasse E: EGVV - Blauw Wit’66, Harfsen - FC Winterswijk (20.00u).

Vierde klasse F: GFC - SC Rijssen, Bornerbroek - SV Rijssen, Daarle - Juventa’12, Daarlerveen - SVV’56, Lemele - BZSV, MVV’69 - Heracles, ATC’65 - Achilles’12.

Vierde klasse G: Achilles E. -SC Enschede, FC Aramea - PW, Tubantia - Berghuizen, Rigtersbleek - Barbaros, SVV’91 - Juliana’32.

Donderdag 12-5 (wedstrijden beginnen 19.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Eerste klasse E: Dalfsen - TVC’28, FC Winterswijk - RKHVV, MASV - Stevo (20.00u), Tubantia - Bemmel (20.30u).

Tweede klasse J: Achilles’12 - Eilermark, Vogido - FC Suryoye, BWO - SDC’12 (20.00u), Wijhe’92 - Bon Boys (20.00u), ATC’65 - Barbaros (20.00u), Grol - NEO (20.15u).

Derde klasse A: Reutum - Saasveldia, Losser - LSV, UDI - TVO, MVV’29 - RSC, Avanti W. - DSVD, Borne - Luctor (20.00u), De Tukkers - WVV’34 (20.00u).

Derde klasse C: Pax - FC Trias.

Vierde klasse A: KOSC - Oldenzaal (19.00u), Victoria’28 - Almelo, De Tubanters - BSC Unisson, Vasse - Sp. Overdinkel, La Première - Fleringen, EMOS - Zenderen Vooruit (20.00u).

Vierde klasse B: FC Eibergen - Markelo, Buurse - Rietmolen, Diepenheim - Hoeve Vooruit, Reünie - Rekken, Neede - VIOS Beltrum, Rood Zwart - Hector, Twenthe - Delden (20.00u).

Vierde klasse C: KSV - MEC, Ulftse Boys - Meddo (20.00u), GWVV - AD’69 (20.00u).

Vierde klasse G: Ulu Spor - Haarle (11 mei, 19.30u), Holten - Hoonhorst, Lettele - Sportlust Vroomshoop, Enter - Nieuw Heeten.

Vijfde klasse B: Halle - GSV’63 (restant)