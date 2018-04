Komt dat zien: donderdag veel amateurvoetbal!

Donderdag 12 april is er genoeg te beleven in de regio. Zo speelt eersteklasser De Zweef, knokkend tegen degradatie, thuis tegen Rohda. Ook in de vierde en vijfde klasse staan er duels op de rol. Vijfdeklasser UD Weerselo, nog ongeslagen dit seizoen, kan bij hekkensluiter Manderveen de eerste prijs van het seizoen pakken. Bij winst is de koploper uit 5A zeker van een periodetitel. In 4C is Reünie hard op weg naar het kampioenschap. Vanavond kan de ploeg thuis tegen Rekken een nieuwe stap zetten.