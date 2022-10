Komt dat zien! Tips voor wedstrijden komend weekeinde in het amateurvoetbal

Juventa’12 - Hellendoorn

Zaterdag, derde klasse D.

Aanvang: 17.00 uur.

Juventa’12 wilde na de overstap naar het zaterdagvoetbal heel graag snel weg uit de kelder. Het lukte afgelopen seizoen, waardoor de fusieclub zich nu mag bewijzen in de derde klasse. De opening was meteen een pijnlijk: thuis met 7-1 onderuit tegen Rigtersbleek. Daarbij aangetekend dat ‘De Bleek’ een titelkandidaat is. „We moeten niet in de war raken”, sprak coach Gerard Kocks. Dat gebeurde ook niet, Juventa won de tweede wedstrijd wel (1-3 bij Mariënberg). Zaterdag wacht er met Hellendoorn niet alleen een derby, maar opnieuw een tegenstander die bij de topploegen hoort. Hellendoorn won beide tot nu toe en kreeg nog geen enkele tegentreffer. Let op: de wedstrijd begint om 17.00 uur! Eerst nog ergens in de buurt een ander duel kijken kan dus zeker.

Vasse - Fleringen

Zondag, derde klasse A.

Aanvang: 14.00 uur.

De derby Vasse - Fleringen in de derde klasse. Wie dat jaren geleden had gezegd, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Nog niet zo heel lang geleden speelde Fleringen in de vijfde klasse en had Vasse een bescheiden rol onderin de vierde. Nu is alles anders. Vasse werd afgelopen seizoen kampioen van de vierde klasse A, Fleringen promoveerde uit dezelfde competitie via de nacompetitie. En laatstgenoemde club gaat vooralsnog ‘gewoon’ door met winnen. Fleringen haalde als enige ploeg de maximale score uit twee duels, Vasse staat op drie punten.

Rood Zwart - Delden

Zondag, vierde klasse B.

Aanvang: 14.00 uur.

Nog een derby, maar dan in de vierde klasse. Delden gaat op bezoek bij plaatsgenoot Rood Zwart. Het is sowieso een garantie voor een volgepakt sportpark en prachtige sfeeracties. Behalve prestige staat in de editie van zondag ook de koppositie op het spel. Beide teams haalden zes punten uit twee duels, Rood Zwart heeft het betere doelsaldo. Wat heet: de ploeg maakt al elf treffers. Een prachtig begin, ook omdat de club de laatste jaren geen rol van betekenis speelde bovenin. Delden doet dat wel, maar daadwerkelijk de stap omhoog zetten lukt nog niet.

Haarle - Sallandia

Zondag, vierde klasse G.

Aanvang: 14.00 uur.

Het is nog te vroeg in het seizoen om echt te spreken van een topper, maar de nummers een en twee van de ranglijst tegenover elkaar mag wel wat extra attentie krijgen. Bij deze. Haarle staat bovenaan met zes punten uit twee duels, Sallandia heeft ook de maximale score. Met Haarle, Holten, Enter en Sportlust Vroomshoop kende de vierde klasse G afgelopen seizoen nog drie regionale teams. Holten werd kampioen, Enter en Sportlust spelen sinds dit seizoen in 4A. De overgebleven troef laat zich vooralsnog goed gelden.