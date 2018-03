Koploper ON wil punten inleveren voor verblijfsvergunning Mert (21)

ALMELO – “We zouden zonder meer onze wedstrijdpunten inleveren, wanneer dat zou betekenen dat Mert Saricicek in Nederland zou mogen blijven”, vertelt Oranje Nassau Almelo trainer Peter Bokma. Saricicek kwam zaterdagmiddag weer met zijn team in actie en scoorde een doelpunt in het duel met De Esch.

Nu Mert Saricicek (21) zijn bezwaar tegen het niet verstrekken van een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten, is de voetballer weer terug in Almelo. Bokma vertelt hoe de afgelopen week de emoties opliepen. “We kregen dinsdag te horen dat Mert in elk geval voorlopig in Nederland mag blijven. Donderdag was hij weer bij Oranje Nassau (ON) en werd hij onthaald in de kantine. Daar waren de reacties heel emotioneel. Dan merk je dat ON een grote familie is. We konden toch niet trainen door de kou, dus hebben we er een avondje teambuilding van gemaakt.”

Doelpunt

Omdat alle competitiewedstrijden zijn afgelast, speelde ON zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen De Esch. Saricicek speelde niet alleen mee, maar scoorde ook nog eens een van de doelpunten. “Geweldig natuurlijk dat hij een doelpunt maakt. Ik heb hem ook de hele wedstrijd laten spelen. Voor mij is het heel simpel, zolang Mert bij ON beschikbaar is, speelt hij. Wanneer we volgende week tegen Wilhelminaschool spelen, gaat hij ook weer gewoon de wei in”, zegt Bokma resoluut.

Van trainer naar maatschappelijk werker

De oefenmeester vervult door alle gebeurtenissen ineens een andere rol dan trainer. “De afgelopen weken is er ontzettend veel contact geweest met de familie van Mert. Ik was de intermediair tussen de familie van Mert en de spelers. Dan ben je soms inderdaad bijna maatschappelijk werker, maar andere trainers zullen vast beamen dat je tegenwoordig wel vaker die rol vervult.”

Punten inleveren?