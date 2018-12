Koray Arslan geeft het begrip ‘een gouden wissel’ een nieuwe betekenis

Wat nog opvallender is dan zijn invalbeurt, is dat Arslan dit seizoen al eens eerder vijf keer doel trof. In het bekerduel met Phenix (9-0), noteerde hij zijn naam ook vijf keer op het wedstrijdformulier. “Maar ik heb nog niet eerder vijf keer gescoord als invaller”, aldus de matchwinner van zondag.