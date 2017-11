OOTMARSUM - Na de degradatie heeft KOSC het ook zwaar in de derde klasse. De ploeg wacht nog altijd op de eerste zege. Routiniers Stijn Bruns, Ruben Baanstra en Harm Bossink moeten de ploeg (even) helpen

KOSC verkeert in zwaar weer. Er is nog geen enkel duel gewonnen. Tegen NEO gistermiddag hoopte de hekkensluiter de eerste driepunter in de wacht te slepen.

KOSC toonde strijdlust, maar stapte na ruim 90 minuten andermaal met een nederlaag van het veld. NEO won in Ootmarsum met 2-0. De ploeg van aanvoerder Wouter Engbers heeft na negen duels slechts drie punten vergaard. "Een tweede degradatie zou voor mij wel een ramp zijn. Maar we moeten positief blijven", zegt de middenvelder na afloop van de zoveelste verliesbeurt.

De moeizame eerste competitiehelft komt niet als een grote verrassing. Na de degradatie, moest de nieuwe trainer Peter de Vries met een verjongde selectie aan de slag.

De hamvraag was of het vernieuwde KOSC sterk genoeg zou zijn om bij de onderste plekken weg te blijven. Het antwoord is: nee. Na het slechte begin is besloten om Stijn Bruns weer naar het eerste elftal over te hevelen. De routinier moet in de laatste linie voor meer stabiliteit zorgen. De lange verdediger blijft dit seizoen in de selectie.

Tegen NEO verschenen gisteren nog twee oude bekenden binnen de lijnen. Naast Bruns stond Ruben Baanstra centraal achterin. Ook hij had afscheid genomen van het eerste elftal. Datzelfde gold voor aanvaller Harm Bossink, die in het verleden garant stond voor doelpunten. Bossink kwam er na bijna een uur in voor Rens Oortman.

Tijdelijk

De terugkeer van Baanstra en Bossink is echter tijdelijk. "Zij spelen nu met ons mee omdat Fabian Harperink en Jorrit Weierink geblesseerd zijn. Bossink en Baanstra gaan weer terug naar het derde elftal als Harperink en Weierink weer inzetbaar zijn", zegt Engbers.

Voor KOSC leek tegen het hooggeklasseerde NEO een punt haalbaar. De twee tegendoelpunten vielen heel laat. Bij een corner kon Robin Oude Kamphuis zijn ploeg twaalf minuten voor tijd op een 1-0 voorsprong koppen. De tweede treffer ontstond vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd. Uit een counter verdubbelde Mauro Lohuis de voorsprong voor de club uit Borne. Bij Engbers was de ergernis groot na het eindsignaal. "We komen weer eens door klungelig verdedigen op achterstand. Doelpunten geven we kinderlijk weg", baalde hij. Niemand van KOSC belette Oude Kamphuis bij het koppen. Zijn achterwaartse kopbal verdween in de verre hoek. "Het is de zoveelste keer dat we door geklungel een doelpunt tegen krijgen. Tegen Oldenzaal (3-4, red.) kregen we drie van die waardeloze goals tegen", verzuchtte Engbers. Het doelpunt van NEO viel in een fase waarin KOSC meer spelaandeel had. De thuisploeg kon de bezoekers niet met de rug tegen de muur zetten, maar wist wel enkele keren gevaarlijk te worden. Engbers schoot op de lat, een mislukte voorzet van Timo Bonke raakte de lat en een hard schot van Hugo Kotterman werd door NEO-doelman Bob Peterman gepareerd.