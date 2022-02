KOSC wil en kan door zege naar boven kijken

De Lutte begon in Ootmarsum voortvarend aan de wedstrijd. Al na vijftig seconden lag de bal in het net door een doelpunt van Ivo Grashof. Na dit uitstekende begin was het echter al binnen een kwartier weer gelijk door een treffer van Timo Bonke. Vlak voor rust nam Jari Leussink ook een doelpunt voor zijn rekening na een fout van de doelman van De Lutte bij een hoekschop. ,,We begonnen écht dramatisch aan de wedstrijd, maar daarna heeft het elftal het goed opgepakt”, zei KOSC-trainer Rob Roelofs. „We zaten overal kort bovenop en wonnen veel tweede ballen.”

De tweede helft was in het voordeel van De Lutte. ,,Op basis van de tweede helft zou een gelijkspel de verhoudingen beter weergeven”, was de mening van De Lutte-trainer René Belt. ,,Wij namen in de tweede helft het heft in handen en namen meer risico, maar helaas zat het niet mee. Het was een dramatisch veld en ook de wind zat tegen. Het is zo jammer dat we op dit veld moesten spelen, want zowel wij als KOSC kunnen veel beter voetballen dan we vandaag gedaan hebben. Persoonlijk had ik liever op het kunstgrasveld gespeeld.”