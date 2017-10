KOSC wil met jong talent bouwen aan nieuw team

Het is even wennen voor de supporters van KOSC. Geen Harm Bossink in het eerste elftal, geen Ruben Baanstra. Rik Veldboer, Martijn Engbers en Ruud Bruns ontbreken eveneens op het Ootmarsumse kunstgras. Jarenlang speelden ze samen in het eerste. Maar na de degradatie uit de tweede klasse van vorig seizoen besloten ze in een lager elftal te gaan voetballen. KOSC moet bouwen aan een nieuw elftal. En dat gaat met vallen en opstaan.

Tussenjaar

Twee gespeeld, nul punten. Doelman Joost Peters beseft dat de seizoenstart van KOSC niet veel slechter had kunnen zijn. De 29-jarige sluitpost is door het wegvallen van de routiniers in een klap de nestor van de selectie. "Het wordt opnieuw een moeilijk seizoen voor ons, dat beseffen we heel goed", zegt Peters. "We zien dit als een overgangsjaar. We moeten jonge jongens inpassen en bouwen aan een nieuw elftal. Wat dat betreft is het misschien maar beter dat we vorig seizoen zijn gedegradeerd. De stap naar het eerste elftal is daardoor makkelijker te maken voor die jongens."

Gif

Dat KOSC een verjongingsslag heeft gemaakt, blijkt wel bij het doornemen van de opstelling van de Ootmarsumse vereniging. Vijf spelers die in de basis staan zijn twintig jaar of jonger. De onervarenheid zorgt ervoor dat het spel van KOSC soms wat grillig oogt. "In het veld merk je in de keuzes die de jongens maken dat ze nog jong zijn", zegt Peters. "Je ziet het aan de manier waarop ze hun positie kiezen, de keuzes die ze maken in hun passing, maar ook aan de manier waarop ze het veld breed maken of juist smal houden. Daar moeten ze nog stappen in maken. Je ziet dat de nieuwe jongens veel talent hebben, maar het moet zich nog verder ontplooien." Het jonge talent zorgt echter ook voor nieuw elan in de Ootmarsumse hoofdmacht, geeft Peters aan. "Ze zorgen voor gif in het elftal. Tijdens wedstrijden komt dat er nog niet altijd uit, maar tijdens de training vliegen die jongens er echt in."