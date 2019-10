‘Kwaliteit genoeg bij DETO, nu nog laten zien’

Drie trainingen, een oefenduel tegen RKZVC (uitslag 0-0) en de competitiewedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Eemdijk, Hennie in ’t Hof is nog aan het inventariseren bij DETO. De nieuwe coach van de hoofdklasser is nog lang niet op de plek waar hij met de ploeg wil zijn. „Maar dat lijkt me logisch. Ik ben op nul begonnen. Zie het als een voorbereiding, maar dan in de competitie”, sprak de 52-jarige trainer zaterdag na de 1-0 nederlaag bij zijn debuut.